Мурашко оценил эффективность QR-кодов в борьбе с COVID-19

Число находящихся под наблюдением пациентов сократилось

Введение системы QR-кодов для посещения общественных мест показало эффективность в ситуации с коронавирусом. Число пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось до 1,27 миллиона, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что за неделю число тех, кто сейчас проходит лечение от коронавируса, снизилось на 7,5%. В стационарах от COVID-19 сейчас лечатся 246 тысяч человек.

В то же время, по данным министра здравоохранения, в половине регионов России растет число госпитализированных с коронавирусом пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Мурашко отметил, что в России развернуто 296 тысяч больничных коек для больных с COVID-19, передает ТАСС.

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