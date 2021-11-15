Москва не видит оттепели в отношениях России и США

Вашингтон использует "двойную линию" на российском направлении
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не видит в отношениях Москвы и Вашингтона оттепели, а участившиеся в последнее время контакты - "имитация бурной деятельности".
"Все это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении. Сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.
Рябков добавил, что этот диалог не приводит к решению реальных проблем.
"Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще", - подчеркнул замминистра.
Он уточнил, что Россия и США находятся "в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram