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Москва не видит оттепели в отношениях России и США

15:37
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Вашингтон использует "двойную линию" на российском направлении

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не видит в отношениях Москвы и Вашингтона оттепели, а участившиеся в последнее время контакты - "имитация бурной деятельности".
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"Все это соответствует заявленной идеологеме о двойной линии на российском направлении. Сочетающей одновременно сдерживание и вовлечение в диалог", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.

Рябков добавил, что этот диалог не приводит к решению реальных проблем.

"Поэтому никакой оттепели я не вижу вообще", - подчеркнул замминистра.

Он уточнил, что Россия и США находятся "в состоянии даже не таяния вечной мерзлоты, а ее в какой-то мере расширения".

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