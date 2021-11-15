Мишустин посоветовал россиянам консультироваться у врачей перед прививкой

Премьер уверен, что надо убеждать людей вакцинироваться

Прежде чем отказываться от прививки, надо проконсультироваться с врачом, заявил премьер-министр России. Михаил Мишустин подчеркнул, что только медик может определить, есть ли противопоказания к вакцинации.

"Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер еще раз подчеркнул, что выявить противопоказания к прививке может только врач. Особенно актуальна вакцинация для тех, у кого уже естьлемы со здоровьем. Прививка - это возможность спасти жизнь, приводит слова Мишустина РИА Новости.

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