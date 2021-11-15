ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росстат назвал процент исполнения плана по переписи населения

15:41
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Первый этап переписи завершился 14 ноября

Руководитель Росстата Павел Малков объяснил, что названный ранее в свете итогов переписи населения показатель 99% означает не численность участников, а процент исполнения плана.
Перепись населения: для чего она нужна государству и гражданам

12 ноября заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что около 99% россиян уже прошли Всероссийскую перепись населения. Представитель ведомства опроверг слух о том, что люди не хотели переписываться.

Глава Росстата уточнил, что переписаны не 99% населения страны — план по переписи исполнен на 99%, что характеризует масштабы проделанной работы.

Данная цифра получена путем сложения четырех источников: переписчики, портал госуслуг, спецконтингент, административные данные других органов власти.

Первый этап Всероссийской переписи населения завершился 14 ноября, следом за ним начался второй этап, в ходе которого предстоит обработать и оценить данные, "убрать дубли, убрать грязные данные", цитирует Малкова РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Перепись населения
Перепись населения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.