Росстат назвал процент исполнения плана по переписи населения

Первый этап переписи завершился 14 ноября

Руководитель Росстата Павел Малков объяснил, что названный ранее в свете итогов переписи населения показатель 99% означает не численность участников, а процент исполнения плана.

12 ноября заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что около 99% россиян уже прошли Всероссийскую перепись населения. Представитель ведомства опроверг слух о том, что люди не хотели переписываться.

Глава Росстата уточнил, что переписаны не 99% населения страны — план по переписи исполнен на 99%, что характеризует масштабы проделанной работы.

Данная цифра получена путем сложения четырех источников: переписчики, портал госуслуг, спецконтингент, административные данные других органов власти.

Первый этап Всероссийской переписи населения завершился 14 ноября, следом за ним начался второй этап, в ходе которого предстоит обработать и оценить данные, "убрать дубли, убрать грязные данные", цитирует Малкова РИА Новости.

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