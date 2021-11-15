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Роспотребнадзор оценил место России в мире по заболеваемости COVID-19

16:01
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Россия находится не выше 93-го места

Россия находится не выше 93-го места в мире по совокупной заболеваемости коронавирусной инфекцией за весь период наблюдения. Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

Главный санитарный врач России подчеркнула, что это происходит благодаря защитным мерам, которые принимались в предыдущий период и принимаются сейчас.

Попова также отметила, что Россия находится на четвертом месте в мире по общему количеству тестов и в первой десятке — по количеству тестов на 100 тысяч населения.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, в европейских странах тестирование идет далеко не так активно, цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что высокие суточные показатели заболеваемости коронавирусной инфекции в России связаны с повышением выявляемости заболевания. К повышению выявляемости COVID-19 привело кратное увеличение объемов тестирования на данную инфекцию.

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