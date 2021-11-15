Попова заявила об эффективности мер по борьбе с коронавирусом

Ситуация стабилизировалась

Меры, принятые в последнее время для борьбы с коронавирусом, доказали свою эффективность. Действенность ограничений оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова напомнила, что на предыдущей неделе вводились QR-коды для посещения общественных мест и культурных мероприятий. Кроме того, останавливалась работа крупных торговых центров и общепита.

Выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все принятые меры позволили добиться стабилизации ситуации, передает РИА Новости.

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