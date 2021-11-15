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Политологи прокомментировали миграционный кризис в Европе

17:59
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Почему Запад обвиняет Минск?

Польские власти с самого начала миграционного кризиса на границе пытаются возложить ответственность за гуманитарную катастрофу на Минск. И вот в понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза уже утвердили критерии для введения новых санкций в отношении Белоруссии.
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А британские и американские партнёры Варшавы уже поспешили высказать мнение, что Минск вообще действует по указке Москвы. Якобы кризис на границе отвлекает внимание Запада от действий России в отношении Украины.

Белоруссия все обвинения в свой адрес отвергает и заявляет, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию. Минск уже предложил отправить самолёты с беженцами в Германию. Но Берлин хранит молчание, хотя до этого в ФРГ охотно принимали ближневосточных мигрантов, сообщает "ТВ Центр".

По мнению политологов, Германия просто наблюдает со стороны, как польские власти за счёт этого кризиса пытаются наладить свои пошатнувшиеся отношения с Брюсселем.

"Мне кажется, очень важным показателем является такое непропорциональное применение военной силы на границе со стороны Польши. И оно говорит о том, что Польша гипертрофирует эту проблему сознательно, умышленно с большим расчётом на то, что ей удастся решить проблему, которая у неё сейчас есть с Брюсселем. Я имею в виду судебное решение, назначение штрафов Польше за её, мягко говоря, поведение в рамках Европейского Союза", - рассказал политолог Алексей Мухин.

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