Варшава насчитала 3,5 тысячи беженцев на КПП в Кузнице

По данным польской стороны, беженцы готовятся к штурму границы

На закрытом пункте пропуска через белорусско-польскую границу собрались 3,5 тысячи мигрантов. Ситуация все более напряженная, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"На закрытом пограничном переходе в Кузнице собралось около 3,5 тысячи мигрантов", - написал Жарин в Twitter.

Возле белорусско-польской границы в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов. Они рассчитывают попасть в страны ЕС – в частности, в Германию. Варшава усилила охрану границ, стянув туда военных.

Польские власти обвиняют Белоруссию с том, что Минск искусственно создает миграционный кризис. По их заявлениям, есть опасения, что собравшиеся в пункте пропуска мигранты предпримут попытку силового штурма границы. Белоруссия все обвинения в свой адрес отвергает. Как заявляют в Минске, Польша насильно выдворяет мигрантов со своей территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram