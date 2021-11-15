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Экс-советник Трампа арестован за неуважение к Конгрессу

18:40
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Стивен Бэннон отказался давать показания о штурме Капитолия

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон арестован. Ему предъявили обвинения в неуважении к конгрессу – политик отказался дать показания комиссии, расследующей штурм Капитолия.
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"В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - приводит пресс-релиз Федерального бюро расследований РИА Новости.

Свой отказ от сотрудничества со следствием Бэннон объяснил, сославшись на словам Дональда Трампа о привилегиях, которые сохраняются для бывшего президента. В прошлую пятницу ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.

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