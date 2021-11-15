Ученые предсказали Земле серьезные климатические изменения

Когда они наступят?

Международная команда ученых выпустила доклад о судьбе человечества на ближайшие столетия. И прогноз этот вызывает неподдельную тревогу. Наша планета с большой вероятностью достигнет состояния глобального потепления, причем, невероятных масштабов. Впрочем, ученые предложили и план спасения. Если страны совместными усилиями начнут беречь природу, глобальной катастрофы не произойдет.

Атмосфера Земли, насыщенная кислородом, не вечна. С таким тревожным заявлением выступили сразу двое учёных - Кацуми Одзаки из Японского университета Тохо и Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии в Атланте. Убийцей жизни на Земле, по мнению исследователей, станет Солнце, которое планомерно выжигает запасы углекислого газа, необходимого для производства кислорода. И со временем Светило будет становиться только горячее, что приведёт к ускорению опасного процесса. Впрочем, если трагическая развязка по этому сценарию и наступит, то очень нескоро.

"Я думаю, что ещё несколько десятков тысяч лет об этом можно не думать. То есть, можно упражняться, можно строить модели, как именно наше Солнце будет расширяться, с чего оно начнёт гробить нашу Землю: с сжигания кислорода или с испарения гидросферы, то есть испарения воды из рек и океанов. Но никаких практических выводов для человечества эти упражнения не несут", - рассказал астроном Олег Малков.

Тем не менее, уже в ближайшем будущем Землю ждут серьёзные климатические изменения. Международная команда учёных рассчитала, что может угрожать человечеству к концу 2100-го года. Если в течение 10 лет не снизить количество выбросов парниковых газов, глобальное потепление достигнет колоссальных масштабов. Ежегодно от перегрева станут умирать примерно по 10 миллионов человек. А ещё через 20 лет начнутся сильные засухи, которые будут продолжаться по полгода. Кроме того, уже к 2050-му году на 30 процентов может упасть урожайность. Один из вариантов спасения человечества - создание колоний за пределами нашей планеты. Основатели американских аэрокосмических компаний Илон Маск и Джефф Безос уверены: в будущем именно космос люди станут называть своим домом, а на Землю будут летать в отпуск.

Безос уже анонсировал создание коммерческой космической станции "Орбитальный риф" на низкой околоземной орбите. Произойти это должно до 2030 года. Станция будет выполнять функцию отеля для космических туристов и станет прототипом орбитальных "мини-городов". Хотя ещё одна опасность для существования жизни на Земле таится как раз в космосе. Это многочисленные астероиды и кометы. Речь о таких объектах в нашей Солнечной системе, которые, с одной стороны, слишком маленькие, чтобы попасть в поле нашего зрения - и мы о них пока просто не знаем, а с другой - достаточно больших, чтобы нанести Земле ощутимый вред. Именно один из таких космических пришельцев в своё время уничтожил динозавров.

Оксана Фомичева, Егор Миронов, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".

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