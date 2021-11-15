Столтенберг заявил об оборонном характере действий НАТО в Черном море

Это ответ на "агрессивные шаги России"

Концентрация сил НАТО в Черноморском и Балтийском регионах не представляет угрозы для России. Эти действия носят оборонительный характер, утверждает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Расширенное военное присутствие НАТО в Черноморском регионе и странах Балтии носит оборонный характер и не угрожает России", - заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

По словам генсека альянса, НАТО усилила свое присутствие в этом регионе после "агрессивных действий" Москвы против соседних стран - в частности, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Только за последнее время, с 10 по 15 ноября, в Черное море вошли флагман Шестого флота США Mount Whitney, эсминец с управляемым ракетным оружием Porter и танкер John Lenthall l. Корабли приняли участие в многонациональных учениях под руководством объединенного командования Вооруженных сил США в Европе, передает ТАСС.

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