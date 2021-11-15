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Вынесен приговор банде, ограбившей лондонских богачей на 26 миллионов фунтов

19:50
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Это самая крупная серия ограблений в британской истории

Королевский суд Лондона вынес приговор трем гражданам Италии, которые два года назад обчистили дома лондонских богачей на 26 миллионов фунтов стерлингов. 24-летний Югослав Йованович проведет в тюрьме 11 лет, 45-летний Алессандро Мальтезе и 44-летний Алессандро Донати – по 8 лет.
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Полиция предполагает, что члены банды познакомились в Милане и там же начали планировать серию налетов в британской столице. Свои планы они осуществили в декабре 2019 года в преддверии рождественских праздников. Жертвами грабителей стали дома дочери бывшего главы "Формулы-1" Тамары Экклстоун, экс-футболиста "Челси" Фрэнка Лэмпарда и тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи.

Грабители не оставили на месте преступления отпечатков пальцев или образцов ДНК, из-за чего в полиции их назвали "бандой привидений". На след преступников полиции удалось выйти только после опроса более 1000 водителей такси. В общей сложности добычей грабителей стали деньги и драгоценности на сумму в 26 миллионов фунтов стерлингов, или 35 миллионов долларов, передает Sky News.

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