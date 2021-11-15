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Кабмин одобрил создание объединенной системы ПВО с Таджикистаном

20:20
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Соглашение должна ратифицировать Госдума

Соглашение между Россией и Таджикистаном о создании единой системы противовоздушной обороны двух стран одобрено. В постановлении российского правительства отмечено, что договор был подписан в Душанбе 27 апреля 2021 года.
Шойгу объявил о создании единой системы ПВО России и Таджикистана

 "Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу… соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Глава Минобороны России в апреле провел переговоры с министром обороны Таджикистана. По итогам встречи Сергей Шойгу сообщил о создании системы ПВО, которая должна повысить надежность охраны госграницы в воздушном пространстве.

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