Важнейший микроэлемент: какие продукты содержат йод

Один из рекордсменов - фейхоа

Йод является одним из важнейших микроэлементов нашего организма. Его дефицит может плохо влиять на состояние здоровья, а иногда даже спровоцировать ожирение. В каких продуктах содержится йод, в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

- Морская капуста - хороший источник йода, но только в том случае, если она была правильно приготовлена. Если мы начинаем продукты, которые содержат йод термически обрабатывать и варить, он быстро улетучивается. Поэтому, если мы берем морскую капусту в железной банке, то есть куда ее в сыром виде поместили и только потом уже приготовили, на заводе, тогда там будет содержаться какое-то количество йода, причем достаточно хорошее. Но вот если мы берем морскую капусту отварную на развес, то вероятность того, что там будет достаточно йода уже очень низкая.

- Следующий продукт, вкусный, сезонный, фейхоа. Богат йодом, растительный продукт.

- Признаюсь, это один из самых любимых моих продуктов, я очень люблю в сезон фейхоа и это действительно один из рекордсменов по содержанию йода. Справедливости ради, стоит отметить, что содержание будет зависеть от того, в каком регионе вырос данный продукт. Но, тем не менее, достаточно бывает одной-двух штук для того, чтобы получить суточную норму этого микроэлемента.

- А какая суточная норма?

- Профилактическая доза для взрослого человека от 250 до 500 международных единиц.

- Рыбка.

- В принципе, вся морская рыба и морепродукты, поскольку они в воде морской обитают.

- И еще один сезонный фрукт.

- Да. Хурма. Она тоже растет рядом с морем, как правило, и поэтому содержит в себе этот ценный микроэлемент так же, как фейхоа. То есть содержание йода варьирует от региона, где растет этот плод, но, тем не менее, в сезон мы можем спокойно включать в рацион хурму, зная, что какое-то количество йода из нее мы тоже получим.

- И не только йод. Она вообще полезна.

- Она в целом полезна, там хороший набор микроэлементов, витаминов и самое главное - пищевой клетчатки.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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