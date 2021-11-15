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Польский суд приговорил к штрафу журналистов RT France

20:55
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Корреспонденты снимали репортаж возле границы с Белоруссией

Корреспонденты телеканала RT France, задержанные в Польше, приговорены к штрафу. Двоих журналистов обвинили в том, что они, якобы, работали в зоне ЧП без разрешения.
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"После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля", - написала в Telegram-канале главный редактор RT France Ксения Федорова.

По данным Федоровой, возмущение действиями польских властей выразил генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес. Он заявил о нарушении европейских стандартов свободы прессы и обвинил Варшаву в цензуре на освещение миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Польша с началом в сентябре миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией. В приграничные районы не допускаются посторонние, включая журналистов. Корреспонденты телеканала RT France были задержаны утром 15 ноября, когда снимали репортаж в районе города Уснаж-Гурны, передает ТАСС.

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