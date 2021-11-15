Минздрав утвердил форму справки о вакцинации от COVID-19

Сертификат будет содержать данные на русском и английском языках

Утверждена форма сертификата о вакцинации против коронавируса. Приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить форму медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации", - говорится в приказе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в документе, справка будет содержать данные на русском и английском языках. Сертификат будет сформирован не позднее трех дней после внесения в систему данных о завершении вакцинации.

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