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Меркель обсудила с Лукашенко помощь беженцам на границе Белоруссии с ЕС

22:20
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Телефонный разговор длился 50 минут

Пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС обсудили в телефонном разговоре исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Беседа длилась около 50 минут.
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"Во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах", - сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко и Меркель детально обсудили поддержку беженцев. В частности, оказание мигрантам гуманитарной помощи.

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