"Побочных эффектов нет": Гинцбург - о назальной вакцине от ковида

Минздрав разрешил клинические исследования препарата

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил в беседе с РИА "Новости" безопасность применения назальной вакцины от коронавирусной инфекции.

"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", - подчеркнул специалист.

По его словам, вопрос об использовании назального препарата вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям.

Как добавил глава центра, прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода.

Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины в середине октября.

Ранее Гинцбург отметил безопасность многократной ревакцинации от COVID-19. "Были случаи, наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", - сказал он.

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