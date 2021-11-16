США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Испытания якобы прошли 15 ноября 2021 года

Как следует из заявления, распространенного Космическим командованием Вооруженных сил США, 15 ноября 2021 года Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты.

"Провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите", - цитирует документ ТАСС.

Кроме того, в заявлении утверждается, что Россия продолжает разработку систем противокосмического оружия. По мнению Вашингтона, подобные действия представляют угрозу и подрывают стратегическую стабильность.

Ранее в Кремле отмечали, что Россия ценит сотрудничество с США в космосе, а опасения американцев являются совершенно беспочвенными.

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