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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

09:05
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Испытания якобы прошли 15 ноября 2021 года

Как следует из заявления, распространенного Космическим командованием Вооруженных сил США, 15 ноября 2021 года Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты.
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"Провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите", - цитирует документ ТАСС.

Кроме того, в заявлении утверждается, что Россия продолжает разработку систем противокосмического оружия. По мнению Вашингтона, подобные действия представляют угрозу и подрывают стратегическую стабильность.

Ранее в Кремле отмечали, что Россия ценит сотрудничество с США в космосе, а опасения американцев являются совершенно беспочвенными.

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