На Украине подсчитали потери из-за "Северного потока - 2"

Это полтора процента ВВП страны

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил в беседе с агентством Reuters, что ежегодные потери Украины в случае запуска газопровода "Северный поток - 2" составят около двух миллиардов долларов.

"Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток - 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Киев по-прежнему рассчитывает заблокировать российский проект.

По мнению главы "Нафтогаза", Украина надеется на помощь США, ведь трубопровод "угрожает мировой безопасности".

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Первую нитку "Северного потока - 2" уже заполнили техническим газом, вторая нитка находится в процессе подготовки.

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