Сертификаты о вакцинации могут дополнить фотографиями

Чтобы не было очередей при проверке
Как пишет во вторник газета "Известия", сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции могут дополнить фотографиями.
"Этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава", - сообщил источник издания.
Предполагается, что наличие фото ускорит процедуру проверку сертификата, так как не будет необходимости показывать паспорт.
"Это поможет избежать очередей", - уточнил источник.
Ранее в Государственную думу внесли законопроекты о QR-кодах. Они вводятся по всей стране и будут действовать в общественных местах и на транспорте (междугородние и международные перевозки) до 1 июня 2022 года. Не затронет мера продуктовые магазины и аптеки. Сертификат можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram