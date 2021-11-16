Сертификаты о вакцинации могут дополнить фотографиями

Чтобы не было очередей при проверке

Как пишет во вторник газета "Известия", сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции могут дополнить фотографиями.

"Этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава", - сообщил источник издания.

Предполагается, что наличие фото ускорит процедуру проверку сертификата, так как не будет необходимости показывать паспорт.

"Это поможет избежать очередей", - уточнил источник.

Ранее в Государственную думу внесли законопроекты о QR-кодах. Они вводятся по всей стране и будут действовать в общественных местах и на транспорте (междугородние и международные перевозки) до 1 июня 2022 года. Не затронет мера продуктовые магазины и аптеки. Сертификат можно будет использовать как в электронном, так и в бумажном виде.

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