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Онлайн-встреча Байдена и Си Цзиньпина продлилась более трех часов

08:39
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Стороны обсудили стратегические вопросы двусторонних отношений

Встреча в формате видеоконференции председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершилась. Она продлилась около 3 часов 14 минут, передает Центральное телевидение Китая.

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Уточняется, что мероприятие началось в 03:46 по Москве. Первая половина встречи длилась около 1 часа 56 минут, вторая - около 1 часа 18 минут.

По данным китайского ТВ, стороны обсудили "стратегические и фундаментальные вопросы двусторонних отношений".

Это первая официальная встреча лидеров с момента вступления Байдена в должность президента. Прежде происходил обмен телефонными звонками и посланиями.

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