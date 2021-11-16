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Россияне оценили идею выдачи QR-кодов при высоких антителах

08:30
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Более половины опрошенных отнеслись к этому положительно

Более половины (51%) россиян, принявших участие в опросе сервиса SuperJob, считают необходимым расширить список оснований выдачи QR-кодов, включив туда наличие высокого титра антител к коронавирусной инфекции.
Песков рассказал о работе над законопроектами о QR-кодах

Активнее всего эту идею поддерживают респонденты, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 (59%).

Еще 20% против выдачи QR-кодов тем, кто переболел "неофициально", не оформляя больничный лист и не проходя лечение, когда о факте перенесенной болезни свидетельствует только высокий уровень антител. Противники данной идеи указывают, что точных данных о необходимом количестве в крови для сопоставимой с вакцинацией защиты нет, зато появится широкое поле для коррупции.

29% участников исследования затруднились с выражением собственного мнения, предложив решать данный вопрос специалистам, сообщает РБК.

15 ноября совет Госдумы рассмотрел законопроект, подготовленный правительством, о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Как рассказал председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Хубезов, цель этого законопроекта — защитить жизнь и здоровье граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что введение QR-кодов на транспорте является общепринятой мировой практикой — безальтернативной в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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