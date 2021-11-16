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Россияне оценили отношения с Финляндией

08:45
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Большинство российских граждан относится к Финляндии положительно

Министерство иностранных дел Финляндии провело опрос, чтобы выяснить, как россияне оценивают отношения двух стран. Результаты публикует ТАСС.
Путин оценил отношения России и Финляндии

"Большинство россиян - 68% - относятся к Финляндии положительно или крайне положительно. Позитивное отношение оставалось в течение последних пяти лет практически неизменным, несмотря на напряженные отношения России и западных стран или ограничения на туризм, введенные из-за пандемии коронавируса", - сказано в исследовании.

Уточняется, что с 2019 года число настроенных положительно снизилось на 3%, число настроенных негативно выросло на 1% - до 5%.

65% назвали отношения двух стран хорошими.

"Свыше половины респондентов назвали Финляндию нейтральной или не входящей в военные союзы страной", - добавили авторы исследования.

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