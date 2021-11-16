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Джонсон предупредил Европу о зависимости от России

08:32
  • вторник
  • 16 ноября 2021

По его словам, ЕС может "подсесть" на российские углеводороды

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на организованном лордом-мэром лондонского Сити о выборе, который вскоре встанет перед Европой, - увеличить зависимость от поставок российских углеводородов или выступить в поддержку Украины.
Джонсон не стал отвечать на вопрос о потеплении отношений с Россией

"Подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться", - сказал Джонсон (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Джонсон назвал Россию великой страной, которую нельзя изолировать.

"Пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм", - подчеркнул премьер.

Ранее британский МИД призвал страны Европы "выступать единым фронтом в противодействии газопроводу "Северный поток - 2".

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