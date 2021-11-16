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Названы самые экологически чистые города России

09:53
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Рейтинг составлен на основе опроса жителей городов

Жителям российских городов предложили оценить экологическую обстановку в своих населенных пунктах. На основе полученных данных был составлен рейтинг самых экологически чистых городов-миллионников и полумиллионников в России.

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В экологическом благополучии своих городов больше всего уверены жители Тюмени (74%), Краснодара (73%) и Казани (72%). Высокие оценки от населения получили также Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

Меньше всего жителей, позитивно оценивающих экологию родного города, в Новокузнецке (20%), Рязани (27%) и Тольятти (29%). В десятке городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой также оказались Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

Москва оказалась в рейтинге на 18-м месте, Санкт-Петербург занял 11-ю строчку, сообщает RT.

Ранее опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от неэкологичных товаров. В частности, среди респондентов 44% изъявили однозначную готовность отказаться от пластика.

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