Россию обвинили в повреждении норвежской сети подводного наблюдения

Километры кабелей исчезли, и это парализовало работу системы

Норвежская сеть подводного наблюдения ослепла. Кто-то увел прямо со дна моря дорогущий кабель. Стратегически важный, как для Норвегии, так и для России континентальный шельф был усеян датчиками слежения за подводными лодками. Руководитель Лофотенско-Вестерольной океанской обсерватории Гейр Педерсен руками разводит: кто-то увел прямо со дна дорогущий кабель. О пропаже сообщило американское издание Drive и известная газета-сплетница Daily Mail.

Вот Норвегия, вот Россия, один морской шельф, кто кабель срезал? Конечно, русские. Почему русские? У нас что, специальные подводные кабельные войска с кусачками наперевес рыщут по дну Балтики в поисках цветного металла? Норвежская обсерватория, как докладывают нам упомянутые издания, следит за перемещением косяков рыбы, может наблюдать за подводными лодками, а также измеряет выбросы метана. С метаном в северных морях давно не ладится. Так, еще в 80-е шведские специалисты потратили много часов и много денег, записывая шум русских подводных лодок. Характерные скрипы, треск. У гидроакустиков сомнений не было - приплыли! Тогда шведы такой шум подняли, что даже в СССР удивились и свое расследование провели, ни одной подлодки в указанном месте не было. Расследование взял на себя известный доктор биоакустики Магнус Вальберг, который и установил: все эти скрипы и треск издавали косяки селедки, которая имеет обыкновение выпускать газы из плавательного пузыря. Так зачем русским 9 с лишним тонн норвежского подводного кабеля. Поясняет Daily Mail: "Это произошло после того, как британские солдаты были переброшены к польской границе с Белоруссией, поскольку напряженность в Восточной Европе возросла".

Улавливаете логику? И я не улавливаю. Мигранты рвутся в ЕС, русские режут под водой провода. В это же время, когда было объявлено о краже подводного кабеля, норвежский военный фрегат Тур Хейердал зашел в порт Шпицбергена, на что немедленно отреагировал наш МИД.

"Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 года, определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага", - говорится в сообщении МИД.

Может быть, лучше наблюдениями за селедкой заняться, чем коварных русских в краже кабеля подозревать. А то в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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