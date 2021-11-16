ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россию обвинили в повреждении норвежской сети подводного наблюдения

08:25
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Километры кабелей исчезли, и это парализовало работу системы

Норвежская сеть подводного наблюдения ослепла. Кто-то увел прямо со дна моря дорогущий кабель. Стратегически важный, как для Норвегии, так и для России континентальный шельф был усеян датчиками слежения за подводными лодками. Руководитель Лофотенско-Вестерольной океанской обсерватории Гейр Педерсен руками разводит: кто-то увел прямо со дна дорогущий кабель. О пропаже сообщило американское издание Drive и известная газета-сплетница Daily Mail.

Вот Норвегия, вот Россия, один морской шельф, кто кабель срезал? Конечно, русские. Почему русские? У нас что, специальные подводные кабельные войска с кусачками наперевес рыщут по дну Балтики в поисках цветного металла? Норвежская обсерватория, как докладывают нам упомянутые издания, следит за перемещением косяков рыбы, может наблюдать за подводными лодками, а также измеряет выбросы метана. С метаном в северных морях давно не ладится. Так, еще в 80-е шведские специалисты потратили много часов и много денег, записывая шум  русских подводных лодок. Характерные скрипы, треск. У гидроакустиков сомнений не было - приплыли! Тогда шведы такой шум подняли, что даже в СССР удивились и свое расследование провели, ни одной подлодки в указанном месте не было. Расследование взял на себя известный доктор биоакустики  Магнус Вальберг, который и установил:  все эти скрипы и треск издавали косяки селедки, которая имеет обыкновение выпускать газы из плавательного пузыря. Так зачем русским 9 с лишним тонн норвежского подводного кабеля. Поясняет Daily Mail: "Это произошло после того, как  британские солдаты были переброшены к польской границе с Белоруссией, поскольку напряженность в Восточной Европе возросла".

Улавливаете логику? И я не улавливаю. Мигранты рвутся в ЕС, русские режут под водой провода. В это же время, когда было объявлено о краже подводного кабеля, норвежский военный фрегат Тур Хейердал зашел в порт Шпицбергена, на что немедленно отреагировал наш МИД.

"Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 года, определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага", - говорится в сообщении МИД.

Может быть, лучше наблюдениями за селедкой заняться, чем коварных русских в краже кабеля подозревать. А то в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Водолазы проводят спецоперацию
Водолазы проводят спецоперацию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.