Россияне рассказали, как борются с тягой к "зимней спячке"

Зимой многие жалуются на вялость и потерю трудоспособности

С наступлением поздней осени и зимы многие жалуются на желание впасть в "зимнюю спячку". Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Зарплата.ру".

Так, 43% россиян фиксируют ухудшение работоспособности с приходом холодов. Также респонденты жалуются на быструю утомляемость при минусовых температурах (39%), сонливость (29%), невозможность проснуться утром из-за темноты (15%), апатию из-за долгого отсутствия солнца (11%), обострение депрессии (6%).

Чтобы бороться с тягой к "зимней спячке", 35% опрошенных начинают принимать витамины, 33% больше употребляют кофе, 13% активнее занимаются спортом, 10% стараются больше гулять, а 9%, напротив, стремятся больше отдыхать.

Зимой 31% участников исследования предпочли бы работать из дома постоянно, 25% мечтают о более позднем начале рабочего дня (в светлое время суток), 17% респондентов хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение рабочего дня, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что после перехода на дистанционный режим рабочая нагрузка увеличилась у 43% россиян, причем у 18% — значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе.

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