Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Возможен сильный ветер

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник Москва останется под влиянием антициклона, медленно уходящего к югу.

"Переменная облачность, без осадков, днем в центре города около нуля, по области - от минус 2 до плюс 2. Ветер западный 5-10 метров в секунду, довольно сильный", - рассказал метеоролог (цитата по РИА "Новости").

Атмосферное давление во вторник будет падать, но при этом сохранится выше нормы - 755 миллиметров ртутного столба.

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