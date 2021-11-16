Прирост новых случаев коронавируса в России составил 36818

За сутки полностью выздоровел 34161 человек
В России за сутки выявлено 36818 новых случаев COVID-19, сообщает во вторник оперштаб по контролю за распространением инфекции.
Клинических проявлений не имели 6,6%.
"Зафиксировано 1240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34161 человек", - сказано в сообщении.
Лидером по приросту за сутки стал Санкт-Петербург (3131). В Москве выявили 2606 случаев, в Московской области - 2043.
За все время пандемии в России зарегистрировано 9 145 912 случаев коронавируса. Скончались 257837 пациентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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