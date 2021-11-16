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В Москве от COVID-19 вылечились еще 7387 человек

12:40
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Выявлено 2606 новых случаев заражения

За сутки в Москве от коронавируса вылечились 7387 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

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Всего от инфекции в столице поправились уже 1 695 190 пациентов.

"В Москве выявлено 2606 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1029 человек, скончались 97 пациентов. На ИВЛ находятся 724 человека", - говорится в сообщении.

Как напомнили в штабе, вакцинация остается единственным эффективным способом противодействия коронавирусу. Подробная информация о вакцине представлена здесь. Прививку в Москве можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. 

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