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Российский ученый стал лауреатом премии ЮНЕСКО им. Менделеева

09:19
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Юрия Оганесяна отметили за вклад в области фундаментальных наук

В Париже объявили первых лауреатов премии ЮНЕСКО-России в области фундаментальных наук. Среди победителей - российский ученый из подмосковной Дубны Юрий Оганесян. Награду он получил за открытие новых химических элементов, один из которых назван в его честь - оганессоном.

Премия вручается впервые - она учреждена в 2019 году по инициативе нашей страны и носит имя великого русского ученого Дмитрия Менделеева. Премию Юрий Оганесян разделил с коллегой из Болонского университета - профессором Винченцо Бальцани. Кроме золотой медали и диплома, каждый лауреат получил по 250 тысяч долларов.

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Юрий Оганесян
Юрий Оганесян
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