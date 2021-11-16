Российский ученый стал лауреатом премии ЮНЕСКО им. Менделеева

Юрия Оганесяна отметили за вклад в области фундаментальных наук

В Париже объявили первых лауреатов премии ЮНЕСКО-России в области фундаментальных наук. Среди победителей - российский ученый из подмосковной Дубны Юрий Оганесян. Награду он получил за открытие новых химических элементов, один из которых назван в его честь - оганессоном.

Премия вручается впервые - она учреждена в 2019 году по инициативе нашей страны и носит имя великого русского ученого Дмитрия Менделеева. Премию Юрий Оганесян разделил с коллегой из Болонского университета - профессором Винченцо Бальцани. Кроме золотой медали и диплома, каждый лауреат получил по 250 тысяч долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram