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Виновник ДТП с двумя автобусами на Камчатке получил срок

09:12
  • вторник
  • 16 ноября 2021

В аварии погибли два человека, пострадали 12

Как сообщили во вторник в пресс-службе Камчатской краевой прокуратуры, суд вынес приговор водителю автобуса, который 3 марта врезался в другой рейсовый автобус.
Водитель автобуса получил два года после смертельного ДТП в Химках

ДТП произошло на 54-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Междугородний автобус с восемью пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом, в котором находились 25 пассажиров.

Погибли двое (в том числе один из водителей), 12 человек пострадали. Выжившего водителя судили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

"Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.

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