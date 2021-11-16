Виновник ДТП с двумя автобусами на Камчатке получил срок

В аварии погибли два человека, пострадали 12

Как сообщили во вторник в пресс-службе Камчатской краевой прокуратуры, суд вынес приговор водителю автобуса, который 3 марта врезался в другой рейсовый автобус.

ДТП произошло на 54-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Междугородний автобус с восемью пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автобусом, в котором находились 25 пассажиров.

Погибли двое (в том числе один из водителей), 12 человек пострадали. Выжившего водителя судили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

"Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram