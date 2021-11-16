Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы

Основная цель – сделать городское пространство более комфортным для пешеходов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Пресненском районе на 2022 год.

"В 2021 году мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год – Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки", - говорится в сообщении Собянина на его персональном сайте.

Основная цель благоустройства – сделать Конюшковскую улицу более комфортной для пешеходов, указал мэр.

Собянин призвал москвичей высказать свое мнение о проекте благоустройства Конюшковской улицы на платформе "Активный гражданин".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram