Собянин рассказал о планах благоустройства Конюшковской улицы

Основная цель – сделать городское пространство более комфортным для пешеходов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Пресненском районе на 2022 год.
"В 2021 году мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год – Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки", - говорится в сообщении Собянина на его персональном сайте.
Основная цель благоустройства – сделать Конюшковскую улицу более комфортной для пешеходов, указал мэр.
Собянин призвал москвичей высказать свое мнение о проекте благоустройства Конюшковской улицы на платформе "Активный гражданин".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram