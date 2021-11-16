Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море

Судно завершило участие в учениях

Пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила. что эсминец с управляемым ракетным оружием Porter начал переход из Черного моря в Средиземное.

"Ракетный эсминец USS Porter приступил к запланированному транзиту в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций и учений совместно с союзниками и партнерами по НАТО", - сказано в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что для учений в Черноморском регионе прибыли эсминец Porter, танкер John Lenthall l и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

Как заметили в Министерстве обороны России, это внеплановые действия США, Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы.

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