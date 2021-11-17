Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Водолеев ждет благоприятное время, а у козерогов день наложит отпечаток на личную жизнь

Гороскоп на сегодня, 17 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Если проявите дисциплинированность и здравомыслие, получите то, что давно желали. Важно действовать по велению разума, а не сердца: оно направит вас другой дорогой.

Тельцы

День принесёт некоторые разочарования. Да, вы справитесь со всем, что приготовила Вселенная. Но если найдёте поддержку, проблемы решатся быстрее и с меньшими потерями.

Близнецы

Хороший период для работы над самооценкой, анализом своих потребностей и возможностей, поиском ценных идей или действий для улучшения уровня жизни.

Раки

Время довольно тревожное. Вам может показаться, что звезды проверяют вас на прочность. Возможно, так оно и есть. Но взамен вы обязательно получите то, что давно искали.

Львы

Отличное время для перемен. Вы сами выбираете, где они сейчас уместны. Действуйте, и картина дня кардинально изменится, поменяет окрас с темного на светлый.

Девы

Сегодня вы сможете проявить свои сильные качества. Если вдруг решите, что устали, то подумайте о том, для чего всё это происходит. У Вселенной одна цель - приблизить вас к вашей мечте.

Весы

Вам захочется вернуться к людям, которые вас не достойны. Но не стоит спешить, лучше внимательно наблюдайте за происходящим.

Скорпионы

День окажется полон сложностей, с которыми вы не захотите справляться. Сегодня хорошо бы уделить время уходу за внешностью и душой: они нуждаются в заботе.

Стрельцы

Весьма благоприятное время для достижения краткосрочных целей. Вы знаете, чего хотите, и двигаетесь в нужном направлении. Выходя из дома, проверьте, выключены ли бытовые приборы.

Козероги

День наложит отпечаток на личную жизнь. Возможны ссоры со второй половиной, критика, неурядицы на бытовом уровне. Проявите терпение, не позволяйте эмоциям взять верх, и будете достойно вознаграждены.

Водолеи

Вас ждёт благоприятное время, которое принесет массу важных подсказок. Ваши мысли о каком-то человеке удивительным образом или подтвердятся, или опровергнутся.

Рыбы

Сегодня вы на практике проверите свои идеи. Возникнет несколько ценных возможностей, которые не стоит упускать. Потом обязательно проведите анализ полученных результатов.

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