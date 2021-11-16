Сергунина: юный москвич стал призером чемпионата WorldSkills Hi-Tech

Восьмиклассник Даниил Конахин занял второе место

Восьмиклассник из Москвы Даниил Конахин занял второе место на VIII национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ученик школы №2098 имени Героя Советского Союза Доватора, слушатель детского технопарка "На Зорге" участвовал в соревнованиях в составе команды юниоров госкорпорации "Роскосмос". Теперь Даниилу предстоит бороться за победу в следующей возрастной категории — 14-16 лет.

Сергунина уточнила, что юный москвич продолжит учиться и готовиться к соревнованиям в детском технопарке. Там он приобретет опыт, который пригодится и во время учебы в университете, и при выборе дальнейшего жизненного пути. А участие и победы в чемпионатах WorldSkills станут серьезным вкладом в собственное будущее, позволят привлечь внимание потенциальных работодателей.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, которые приводятся в сообщении, технопарк "На Зорге" был открыт четыре года назад и стал четвертым детским технопарком столицы. Различные программы обучения и мастер-классы в нем за эти годы прошли около 5 тысяч школьников.

Высокий уровень обучения лучше всего доказывают победы учащихся в различных конкурсах и соревнованиях. В частности, Даниил Конахин, который занимается в технопарке два года, неоднократно принимал участие, становился призером и побеждал в чемпионатах WorldSkills, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что московская система образования стабильно входит в пятерку лучших в мире.

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