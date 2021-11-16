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Появились подробности ограбления особняка Тимура Родригеза

10:13
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Адвокат звезды уверен, что преступники действовали по наводке

Шоумен и музыкант Тимур Родригез стал жертвой ограбления. Как рассказывают соседи, дома в деревне Глухово, где живет знаменитость, грабят уже раз в десятый.
Появилось видео ограбления могилы Децла

Местные жители отмечают, что преступления проходят быстро и организованно: человек может выйти в магазин на час и вернуться в уже ограбленный дом. "Аборигены" деревни винят в разгуле преступности незаконное строительство многоэтажного дома и, соответственно, появление множества гастарбайтеров в населенном пункте.

Из дома Тимура Родригеза в результате ограбления вынесли крупную сумму денег и ювелирные изделия, среди которых — кольцо, подаренное шоуменом будущей супруге во время предложения руки и сердца.

Адвокат Родригеза Сергей Жорин выразил убежденность в том, что грабители действовали по наводке — сразу отправились в нужную комнату, где хранились ценности. Загвоздка для следствия в том, что хотя в коттедже были установлены камеры видеонаблюдения, вместе с награбленным преступники вынесли сервер с записями.

Юрист заявил, что преступники явно действуют "давно и слаженно", но в этот раз они допустили прокол, ограбив известную персону и вызвав общественный резонанс. В интервью "СтарХиту" Жорин выразил надежду, что делом заинтересуется главное управление МВД по Московской области.

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