ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Заворотнюк объяснила отмену свадьбы

10:33
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Девушка живет с бойфрендом уже шесть лет

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк вопреки намерениям так и не вышла замуж, хотя свадьба была запланирована еще более двух лет назад.
Проклятие "Моей прекрасной няни": как сложилась судьба актеров сериала

Как рассказала Анна, причиной отмены свадьбы стало событие, изменившее жизнь на "до и после" — болезнь матери. Диагноз знаменитости и ее госпитализация оставили девушку в подвешенном состоянии.

Анна Заворотнюк призналась в своем Instagram, что сейчас у нее нет ни настроения, ни желания устраивать торжество. По словам девушки, она вообще не знает, хочет ли выходить замуж, хотя живет со своим молодым человеком уже шесть лет.

Осенью 2019 года в близком окружении звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказали, что она проходит лечение, позднее стал известен диагноз — злокачественное новообразование мозга.

Родственники предпочитают не делиться подробностями о состоянии актрисы, но в сентябре Анна Заворотнюк заверила, что "все будет хорошо", потому что ее мать — "боец".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.