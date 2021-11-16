Дочь Заворотнюк объяснила отмену свадьбы

Девушка живет с бойфрендом уже шесть лет

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк вопреки намерениям так и не вышла замуж, хотя свадьба была запланирована еще более двух лет назад.

Как рассказала Анна, причиной отмены свадьбы стало событие, изменившее жизнь на "до и после" — болезнь матери. Диагноз знаменитости и ее госпитализация оставили девушку в подвешенном состоянии.

Анна Заворотнюк призналась в своем Instagram, что сейчас у нее нет ни настроения, ни желания устраивать торжество. По словам девушки, она вообще не знает, хочет ли выходить замуж, хотя живет со своим молодым человеком уже шесть лет.

Осенью 2019 года в близком окружении звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказали, что она проходит лечение, позднее стал известен диагноз — злокачественное новообразование мозга.

Родственники предпочитают не делиться подробностями о состоянии актрисы, но в сентябре Анна Заворотнюк заверила, что "все будет хорошо", потому что ее мать — "боец".

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