Два человека пострадали в ДТП с тремя авто в центре Москвы

Затруднено движение по внешней стороне ТТК

В Кутузовском тоннеле столкнулись три автомобиля, передает Департамент транспорта Москвы в Telegram.

"На месте работают оперативные службы. Затруднено движение по внешней стороне ТТК", - сказано в сообщении.

Вместе с тем представитель экстренных служб сообщил в беседе с РИА "Новости", что столкнулись четыре автомашины, пострадали два человека.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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