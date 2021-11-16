Два человека пострадали в ДТП с тремя авто в центре Москвы

Затруднено движение по внешней стороне ТТК
В Кутузовском тоннеле столкнулись три автомобиля, передает Департамент транспорта Москвы в Telegram.
"На месте работают оперативные службы. Затруднено движение по внешней стороне ТТК", - сказано в сообщении.
Вместе с тем представитель экстренных служб сообщил в беседе с РИА "Новости", что столкнулись четыре автомашины, пострадали два человека.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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