Росздравнадзор разрешил Pfizer провести испытания препарата от COVID-19

В России в них примут участие 90 человек из разных регионов

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний препарата для профилактики COVID-19.

Как следует из государственного реестра лекарственных средств, ингибитор протеазы + ритонавир (Paxlovid) будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса.

Paxlovid был разработан американской компанией для профилактики коронавирусной инфекции и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни.

В России испытания будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. В них примут участие 90 человек, пишет газета "Ведомости".

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