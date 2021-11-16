ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росздравнадзор разрешил Pfizer провести испытания препарата от COVID-19

09:58
  • вторник
  • 16 ноября 2021

В России в них примут участие 90 человек из разных регионов

Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний препарата для профилактики COVID-19.

Как следует из государственного реестра лекарственных средств, ингибитор протеазы + ритонавир (Paxlovid) будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса.

Paxlovid был разработан американской компанией для профилактики коронавирусной инфекции и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни.

В России испытания будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. В них примут участие 90 человек, пишет газета "Ведомости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.