ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов

Задержан 21 человек

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность занимавшейся легализацией мигрантов преступной группировки, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что задержан 21 человек, в том числе организатор группы, решается вопрос о мере пресечения.

Как считает следствие, иностранцам за деньги помогали в заключении фиктивных браков, изготовлении поддельных документов, установлении отцовства над имеющими гражданство России детьми.

Возбуждено уголовное дело, проведены 43 обыска, 20 из них - на территории Московского региона.

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