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ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов

10:05
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Задержан 21 человек

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность занимавшейся легализацией мигрантов преступной группировки, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ задержала почти 50 подпольных оружейников

"Пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что задержан 21 человек, в том числе организатор группы, решается вопрос о мере пресечения.

Как считает следствие, иностранцам за деньги помогали в заключении фиктивных браков, изготовлении поддельных документов, установлении отцовства над имеющими гражданство России детьми.

Возбуждено уголовное дело, проведены 43 обыска, 20 из них - на территории Московского региона.

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