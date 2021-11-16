Пермский школьник задержал уличного грабителя

Злоумышленник отобрал телефон у прохожей

В Перми школьник задержал грабителя по горячим следам, сообщает во вторник региональное управление МВД.

"16-летний Егор Новиков прогуливался с матерью в Кировском районе. Подросток увидел, как на улице на одну из прохожих напал мужчина и отобрал у нее телефон. Школьник не растерялся и вырвал из рук налетчика похищенный гаджет. Тем временем злоумышленник успел скрыться", - сказано в сообщении.

На этом молодой человек не остановился. Он выследил преступника в соседнем дворе и задержал его, после чего вызвал полицию. Злоумышленником оказался 46-летний ранее судимый мужчина.

Возбуждено уголовное дело, налетчик заключен под стражу.

Полиция планирует поощрить Егора за смелость. Сам он рассказал, что "нужно всем помогать, быть добрее и ответственно относиться к себе и окружающим".

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