Евросоюз отказался пускать мигрантов с территории Белоруссии

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Около трех тонн гуманитарной помощи доставили белорусские власти к границе с Польшей. Продукты и товары первой необходимости раздали беженцам. Почти две тысячи человек - в основном, из Ирака - вот уже девять дней пытаются попасть на территорию Евросоюза. К встрече гостей, пусть и незваных, по ту сторону границы активно готовятся. Стягивают личный состав и военную технику.

Этот мужчина все-таки осуществил свою мечту - попал в гостеприимную Европу. Правда, ценой собственной жизни. Еще одного погибшего на границе мигранта хоронят в польском селе Бохоники. По телефону - слова поддержки его родным, которые остались на родине.

Очередная холодная ночь в лагере мигрантов. Люди спят прямо на бетоне, слышен постоянный кашель и детский плач. По ту сторону погранперехода - колючая проволока, кордоны полицейских, за ночь увеличилось количество техники: на узком участке въезда в польский пункт пропуска стоят уже четыре водомета. В Варшаве заявляют, что мигрантов могут вооружить чуть ли не белорусские спецслужбы.

- Мы ждем от Евросоюза открытия границ. Каждый день мы надеемся - вот откроются ворота, и мы быстро пройдем эти сто метров.

Этому мужчине и тысячам тех, кто застрял на белорусско-польской границе, ответили из Евросоюза. В Старом Свете их не ждут, надеяться не на что, свои проблемы придется решать самостоятельно.

"Границы Европейского Союза не открыты без ограничений. Въезд возможен только через легальные пункты пересечения границы - с визами или по процедуре предоставления убежища. Дорога в Евросоюз не идёт через Беларусь. Евросоюз не может впустить никого из тех, кто находится на границе", - заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза накануне целый день пытались разрешить миграционный кризис. Сошлись на том, что спровоцировала его Белоруссия, потому против Минска необходимо ввести очередной пакет санкций. Уже пятый. Его содержание будет объявлено в ближайшие дни, но общие тезисы известны. Как обычно, в списке - бизнес и физические лица. Особое внимание уделено тем, кто, по мнению Брюсселя, замешан в трафике мигрантов: турагентства и транспортные компании. В черном списке – "Белавиа". Национальный перевозчик может лишиться более половины своего авиапарка.

"Согласованные санкции против Минска включают такую меру, как разрыв лизинговых контрактов с авиакомпанией "Белавиа". Белорусский перевозчик взял в лизинг 17 самолетов через ирландские компании. Самолеты необходимо будет вернуть, в противном случае предстоит судебное разбирательство", - сказал министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени.

Накануне вечером миграционный кризис по телефону обсудили Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Российский президент отметил, что европейским лидерам было бы целесообразно обсудить ситуацию напрямую с белорусским руководством. Также Путин проинформировал французского коллегу о своих контактах по этой проблеме с Александром Лукашенко, который, в свою очередь, вчера также по телефону почти час разговаривал с Ангелой Меркель. Тема номер один - ситуация на границе. Подробности пресс-служба белорусского президента не приводит, но важен сам факт диалога.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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