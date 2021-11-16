В Москве начался телефестиваль "Профессия - журналист"

Программа включает в себя показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы

8-й московский международный фестиваль "Профессия - журналист" проходит в Центральном доме кинематографистов.

Программа включает в себя показы документальных фильмов и передач о журналистской деятельности, творческие встречи и мастер-классы от профессионалов медиасферы. А самое главное — конкурс. В нем участвуют как признанные мастера, так и те, кто только начинает свою карьеру.

Номинанты представили вниманию жюри свои репортажи и сюжеты. Авторов лучших работ наградят памятными призами.

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