"Счастлив видеть старого друга": итоги первой встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена

Прорыва на переговорах не произошло

Торговые войны, проблема Тайваня и соблюдения прав человека Пекином. Самые острые темы китайско-американских отношений обсудили Джо Байден и Си Цзиньпин. Они провели переговоры впервые с момента вступления в должность действующего лидера США. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Первая официальная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена с момента его вступления в должность. К этому времени американский президент уже успел пообщаться с другими лидерами стран - постоянных членов Совбеза ООН. Председатель КНР в этом списке последний.

"Счастлив видеть своего старого друга. Две крупнейшие экономики мира, Китай и США, нуждаются в расширении взаимодействия и сотрудничества, чтобы нести свою часть ответственности в международных делах и вместе работать над продвижением благородного дела мира", - сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

После обмена любезностями переходят к разговору по существу. За время президентства Трампа отношения между США и Китаем резко ухудшились. Торговые войны, санкции, пандемия - противостояние двух держав накаляет обстановку во всём мире. Байден подливает масла в огонь. Утверждает, что Пекин придерживается принципов нечестной конкуренции. Тезис, который Си всегда отрицал. Американцы оказывают давление на китайские компании, прикрываясь интересами нацбезопасности. Глава КНР просит не политизировать экономические вопросы и вернуть отношения в конструктивное русло. Необходимость договариваться назрела давно, отмечают эксперты.

"Частота контактов увеличивается. В этом году лидеры дважды разговаривали по телефону, причем второй звонок состоялся всего через семь месяцев после первого. США сталкиваются со множеством вызовов как дома, так и за рубежом. Они не могут справиться в одиночку. Приходится сотрудничать", - убежден Жуань Цзунцзэ, вице-президент Китайского института международных исследований.

Возможно, поэтому США смягчают тон. По одному из самых болезненных вопросов - ситуации вокруг Тайваня - Байден заявляет: он против независимости острова. Тем более что Си категорично даёт понять: Пекин выступает за мирное решение проблемы, но в случае необходимости готов действовать жёстко.

"Важно, чтобы конкуренция между нашими странами не переросла в конфликт, намеренный или непреднамеренный. Мне кажется, надо установить границы и придерживаться здравого смысла. Вместе работать там, где наши интересы пересекаются, особенно по важным глобальным проблемам", - сообщил президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил, что США не намерены создавать военных блоков в противовес Китаю, но выразил озабоченность ситуацией с нарушением прав человека в Гонконге и Тибете. В целом, прорыва на переговорах не произошло. Это была попытка снять напряжённость в двустороннем взаимодействии. И она, если верить официальным заявлениям, удалась.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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