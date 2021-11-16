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Названа дата новой вехи в истории МКС

10:54
  • вторник
  • 16 ноября 2021

В РКК "Энергия" назвали дату первой стыковки пилотируемого корабля к новому модулю "Причал"

Назначена дата первой стыковки пилотируемого корабля "Союз" к новому модулю Международной космической станции "Причал". Об этом во вторник, 16 ноября, рассказал начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рустам Абдулхаликов.

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Согласно плану, стыковка должна быть осуществлена 18 марта 2022 года.

Модуль "Причал" отправят на МКС на космическом грузовике "Прогресс М-УМ", который запустят при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 24 ноября. Стыковка "Причала" с модулем "Наука" запланирована на 26 ноября.

"Причал" станет последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

22 октября 2021 года прошла первая стыковка грузового космического корабля с модулем "Наука". Транспортный корабль "Прогресс МС-17" причалил к многоцелевому лабораторному модулю "Наука".

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