В Кузбассе произошло задымление в шахте

На поверхность вывели 285 горнорабочих

В шахте "Алардинская" в Кемеровской области произошло задымление, пишет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Из-за задымления в шахте "Алардинская" в городском округе Калтан на поверхность выводят 285 горнорабочих", - говорится в сообщении.

На место ЧП направлены шесть отделений военизированной горно-спасательной службы, также туда выехал прокурор города Осинники Андрей Фролов. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Позднее стало известно, что всех шахтеров благополучно вывели на поверхность, пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

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