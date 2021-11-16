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Власти Польши обвинили Минск в намерении вооружить мигрантов

11:22
  • вторник
  • 16 ноября 2021

В Варшаве называют Белоруссию непредсказуемым противником

Военные действия с применением оружия между Польшей и Белоруссией не предвидятся. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил лидер правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" вице-премьер Ярослав Качиньский.

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Комментируя миграционный кризис, политик отметил, что "уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока, скорее, нет на горизонте".

Качиньский пояснил, что использовал слово "скорее", поскольку Варшава считает Минск непредсказуемым противником, сообщает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в свою очередь, не исключил вооруженные нападения мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу через Белоруссию, на польских пограничников и солдат.

Представитель МИД сослался на соцсети и мессенджеры, "которые используются белорусскими службами для коммуникации с мигрантами, которых они туда приводят, о том, что там появляются идеи вооружить часть мигрантов огнестрельным оружием, чтобы они могли атаковать охраняющих польскую границу".

Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM назвал ситуацию на польско-белорусской границе очень напряженной и способной обостриться в любой момент. Сценарий с применением мигрантами оружия политик счел реальным.

На границе Польши и Белоруссии сложилась критическая ситуация из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока, желающих попасть на территорию Польши. В Европе звучат обвинения в адрес России, которая, по мнению некоторых политиков, сыграла роль в возникновении миграционного кризиса.

Российский лидер Владимир Путин отверг данные обвинения и указал, что причины кризиса носят как экономический, так и политический характер. Но главное, что, вопреки обвинениям в адрес Минска и Москвы, проблема создана самими странами Запада.

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