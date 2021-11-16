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В Новосибирске экстренно сел самолет из Томска в Москву

10:58
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Возникли проблемы в работе механизации крыла

Выполнявший рейс из Томска в Москву пассажирский самолет Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске, пишет РИА "Новости" со ссылкой на межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

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"В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - сказано в сообщении.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Начата доследственная проверка. Действиям членов экипажа и наземных служб будет дана оценка.

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